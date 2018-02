Čtyřiadvacetiletý Lamarr Chambers nezastavil policejní hlídce ve městě Harlow, které se nachází pár kilometrů severně od Londýna. Když se pak vytipovaného dealera chystali policisté zajistit, stihl si Chambers údajně cosi nacpat do úst.

„Smažené kuře,“ odpověděl policistům na otázku, cože to vlastně snědl.

Policisté si jsou nicméně naprosto jistí, že se jednalo o balíčky drog. Vzali proto muže do vazby, aby si počkali, až příroda donutí Chamberse důkazy vydat. Obviněný dealer se ovšem rozhodl, že s policisty i přírodou bude bojovat. Od 17. ledna, kdy byl zatčen, nešel na velkou.

„Máme čas. Počkáme, až udělá to, co potřebujeme, aby udělal,“ zní strategie policistů.

#London gang nominal arrested for failing to stop for police and possession with intent to supply class A drugs, male doesn’t think we have the power to keep him until he removes said items from his bottom💩, #thinkagain #opraptor pic.twitter.com/oThvqtRrwc

Zatčení údajného drogového dealera

Chambersova cela je nepřetržitě sledována a mladíkův stav kontrolují doktoři.

Zprvu Chambers odmítal potravu, v posledních dnech už snědl několik cereálních tyčinek, ovoce, zeleninu a — jak bylo odhaleno u soudu — i smaženou rybu od maminky.

Day 21/3 weeks for our man on #poowatch still no movements/items to report, he will remain with us until Friday when we are back at court where we will be requesting a further 8 days should he not produce anything before that hearing #opraptor https://t.co/SqeD9keiyA