Pokud se člověk se v minulých staletích chtěl dozvědět něco o intimním životě obou pohlaví, měl překvapivě hodně literatury, po které mohl sáhnout. Aristotelovo mistrovské dílo je asi příručkou nejznámější. Poprvé tato obsahem unikátní kniha vyšla v roce 1684. Od té doby vznikla ještě ve třech verzích a vydávána byla až do 19. století. Dražený výtisk pochází z roku 1720 a jeho plný titul zní:

Aristotelovo mistrovské dílo ve dvou částech zobrazující taje početí a ve všech částech zabývající se výhodami manželství, předsudky o nerovných manželstvích, léky na duši, podobností dětí a rodičů, zrodem příšer, příčinami a léčbou zelené nemoci, úvahami o panenství, radami a pokyny pro porodní báby, ženskými pohlavními orgány a tkání dělohy, návody, jak správně počít a zda holčičku či chlapce, a přidávající pár dobrých rad oběma pohlavím ohledně kopulace. Doplněno obrázky několika narozených zrůd.

V titulu je ještě dodáno, že druhá část nabízí pohled do tajů a záhad ženského pohlaví a přidává rady, jak léčit nemoci ženských pohlavních orgánů. Jak bývalo zvykem, vydavatel na titulní straně rovněž uvádí, že se jedná o knihu přesnější a pravdivější než cokoliv, co bylo předtím publikováno.

Titul knihy je opravdu dlouhý.

FOTO: Profimedia.cz

Všichni chtěli vydat bestseller



Vydání této knihy bylo ovlivněno úspěchem knihy „Nařízení pro porodní báby“, kterou sepsal v roce 1651 proslulý botanik, bylinkář, lékař a astrolog Nicholas Culpeper. Ostatní nakladatelé chtěli dosáhnout podobného (zejména finančního) úspěchu. V následujících desetiletích tak vyšly více než dva tucty knih zabývajících podobnou tematikou.

Aristotelovo mistrovské dílo je pak suverénně nejrozšířenější a nejvydávanější lékařskou knihou nejen 17., ale i 18. a začátku 19. století. Se slavným filozofem ale toto pojednání nemá nic společného. Nakladatel či autor prostě chtěli mít na titulu jméno, které prodává.

Podoba dítěte vzniká v hlavě



A co se můžeme v knize dočíst? Autor nešetří radami ohledně všeho, co se týká intimního života a zaměřuje se převážně na ženy.

Na ilustracích příručka názorně ukazuje, co by se stalo, kdyby se snad ženy pokoušeli mít pohlavní styk se zvířaty. Výsledkem pak může být člověk s ocasem, dítě porostlé peřím nebo dítě s drápy na nohou. V knize jsou následně popsány, kdy a kde se takovéto případy zaručeně odehrály.

Kniha popisuje případ z roku 1530, kdy se narodilo dítě s dvojnásobným počtem končetin (vydání knihy z roku 1809).

FOTO: Archive.org

Žena obecně je podle knihy zodpovědná za podobu a zdraví dítěte. Jeho tělo se totiž tvaruje podle myšlenek matky, které se jí honí hlavou během početí. Měla by se proto při aktu upřeně dívat na svého muže a představovat si ho v celé jeho kráse. Jak se zachovat, pokud by žena při sexu myslela například na svého souseda, už ale bohužel příručka neuvádí.

Zleva nebo zprava?



Chcete mít holčičku nebo chlapečka? I to lze podle „moudré“ knihy ovlivnit. Základním předpokladem je poloha ženy při intimním spojení. Pokud bude ležet na levém boku, narodí se holčička, při sexu na boku pravém bude počat chlapeček. Pak pochopitelně záleží i na konkrétním postavení nebeských těles.

Mužům autor doporučuje dietu, kterou by měli dodržovat, pokud chtějí na manželském loži podávat obstojné výkony. Ideální prý je kombinace kořenové zeleniny a zpěvných ptáků. Jmenovitě pak autor doporučuje vrabce, kosy či drozdy. Nic však nezkazíte ani koroptví či malým holoubátkem.

Část popisující biologickou náchylnost mladých dívek k manželství (myšleno sexu).

FOTO: Profimedia.cz

Ženy by se ale měly vyhnout tučným a kořeněným jídlům, která by u nich mohla vzbudit přílišnou vášnivost. Zřejmě by je to mohlo rozptýlit od úporné vizualizace partnera v jejich mysli. Hledáte-li vášeň, vdejte se, radí příručka, rozkoš vašich choťů ji vzbudí i ve vás.

Žena muži věrným je společníkem



Kromě apelu na klasické křesťanské hodnoty, kniha rovněž nenechá na pochybách, kdo je vlastně pánem tvorstva. Muž je „div světa, kterému vše ostatní podléhá“ a „jeho sémě je božím darem hojně obdařené duchem života.“

Žena je však ze všech věcí muži podléhajících pro muže nejdůležitější. „Nade vši pochybnost, spojení srdcí ve svatém manželství je ze všech stavů to nejšťastnější. Tehdy má muž své druhé já, kterému může vyjevit myšlenky své a které mu je dobrým společníkem v jeho díle,“ praví autor.

Kniha se neprodávala jen v Anglii. Toto je newyorské vydání z roku 1846.

FOTO: Archive.org

Ve zbytku knihy jsou pak podrobně popsány okolnosti porodu a návody na léky a masti, které je radno používat při komplikacích. Kniha pochopitelně vyzdvihuje monogamní svazek a zavrhuje polygamii a cizoložství. Ač se nám rady mohou zdát absurdní, pravou zůstává, že kniha, která vznikla v roce 1684 byla přesnější a rozhodně méně škodlivá než některé sexuologické spisy sepsané na konci století devatenáctého.

Zakázaná kniha? Spíš ne

V souvislosti s touto knihou se často uvádí, že kvůli obrázkům zrůd byla zakázána krátce po prvním vydání a tento zákaz trval až do šedesátých let dvacátého století. Jak poznamenává archivářka a historička Lesley Hallová, která se mimo jiné specializuje na sexuologickou literaturu 19. století, žádné shora nařízené zákazy knih ve Spojeném království v té době neplatily.

V roce 1858 byl však vydán Zákon o obscénních publikacích, který vážená vydavatelství donutil opatřovat knihy „na hraně“ upozorněním, že jsou určená pouze pro lékaře či právníky. „I tak ale bylo obvinění vzneseno jen pokud si někdo na závadnou literaturu stěžoval úřadům,“ píše Hallová.

Aristotelovo mistrovské dílo navíc nevydávali prestižní vydavatelé, ale bylo spíše sortimentem obchodů a obchůdků „s gumovým zbožím“, kde se kromě ochranných prostředků proti alimentačním poplatkům na bázi tvrzené gumopryže daly sehnat i různé povzbuzující prostředky a „naučná“ literatura.

Vydání knihy z roku 1720

FOTO: Profimedia.cz

Pokud byla vznesena stížnost na porušování výše zmíněného zákona, majitelé těchto obchůdků vždy raději v tichosti zaplatili pokutu, kterou brali prostě jako součást nákladů a dál knihu vesele prodávali.

Je libo výtisk za 3500?



O tom svědčí i fakt, že kniha byla vytištěna v mnoha vydáních a výtisky z 19. století jsou celkem bez problémů k sehnání. Digitalizované verze jednotlivých vydání si můžete prohlédnout zde.

I proto je vyvolávací cena exempláře z roku 1720, který se v aukčním domě Hansons Auctioneers v britském Etwallu bude dražit 27. března, odhadována na částku kolem 120 liber (zhruba 3500 korun). Ze sběratelského hlediska tak kniha možná zajímavá není, obsahem však nabízí unikátní náhled na to, jak naši předkové sexualitu vnímali.