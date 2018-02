V kině pro nevidomé se šepot toleruje, filmové scény návštěvníkům popisují dobrovolníci

V drtivé většině kin je pravidlem, že by návštěvníci měli být během promítání filmu v tichosti. To však neplatí v kině The Whisper Cinema nacházejícím se v hlavním indonéském městě Jakartě. Jedná se totiž o kino pro nevidomé filmové nadšence, jimž s dějem filmu prostřednictvím našeptávání pomáhají dobrovolníci.