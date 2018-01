Kolekce oblečení pro norské sjezdaře pro tuto sezonu se inspirovala vikinským obdobím a byla pojmenována Útočící Viking. Runový znak, který označuje písmeno T a nese jméno severského boha války Týra, byl pro národní tým vybrán proto, že má svému nositeli zajistit sílu a vítězství.

Ve 30. letech minulého století ovšem tento symbol připomínající oštěp začal používat nacistický vůdce Adolf Hitler a znak vešel ve známost jako Kampfrune, runa boje. Runa se stala emblémem Hitlerovy školy pro velitele (Reichsführerschulen), kterou navštěvovali prominentní nacisté v Německu.

Norway Ski Team’s Sweater Gets Tangled in a Neo-Nazi Uproar | The Nw York Times https://t.co/gejnglUWYz pic.twitter.com/OR65UCdalz

V současné době tuto runu často nosí členové ultrapravicových skupin. Ve Skandinávii se jedná například o přední neonacistickou organizaci zvanou Severské hnutí odporu, které zejména ve Švédsku, ale také v Norsku brojí proti imigrantům či Židům.

V neonacistické symbolice figuruje i druhý runový znak, který zdobí svetry norských reprezentantů pro únorovou olympiádu. Nacisté v Německu mu říkali Lebensrune, runa života, a objevoval se například na hrobech vojáků SS u data jejich narození.

Hey @RandiM20 I read that Norway olympic team has Viking rune in shirts that is known as logo of local neonazi group https://t.co/dcd5E6qRW8 via @MTVUutiset