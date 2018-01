Vězeň Gonzalo Montoya Jimenez zkolaboval na konci minulého týdne ve své cele. Přivolaný lékař už jen konstatoval smrt a jeho tvrzení pak potvrdili další dva lékaři. Bezvládné Jimenezovo tělo bylo uloženo do pytle na mrtvoly a odesláno do Institutu soudního lékařství v Oviedu.

Že lékaři ve vězení pochybili, došlo jejich kolegům ze ve chvíli, kdy se z pytle začalo ozývat Jimenezovo chrápání. Vězeň byl okamžitě převezen do Centrální fakultní nemocnice, kde podle listu La Voz de Asturias nabyl po 24 hodinách opět vědomí a začal se ptát po své ženě.

Vzácný stav strnulosti

Vypadá to, že by se mohlo jednat o poměrně vzácný případ katalepsie. To je stav, při kterém dochází ke strnulosti končetin, snížené citlivosti k bolesti a utlumení životních funkcí, jako je například dýchání.

Během katalepsie též dochází k takzvanému soporu, což je porucha vědomí lehčí než kóma. Pacient je v hlubokém spánku, ze kterého ho lze probudit jen na krátký čas a velice intenzivním podnětem. Katalepsie se může objevit u epileptiků, a právě touto nemocí Jimenez trpěl.

Ošetřující lékaři se obávali, že by Jimenez mohl utrpět poškození mozku. Vzhledem k tomu, že se ihned po probuzení ptal na svou ženu, zdá se, že bude v pořádku. V nemocnici teď zůstává na pozorování.

Tři lékaři nemohli udělat stejnou chybu



Otázkou stále zůstává, jak mohli všichni tři lékaři přehlédnout Jimenezův stav. To, že všichni udělali stejnou chybu, podle španělských médií naznačuje, že zbylí dva lékaři potvrdili vězňovu smrt pouze na papíře a na tělo se vůbec nepodívali.

Další věc, která bude předmětem vyšetřování, je otázka, jak se do takového stavu Jimenez vůbec dostal. Jeho rodina je přesvědčena, že ve vězení nedostával na svou nemoc pravidelně léky. Více však odhalí až další vyšetřování.