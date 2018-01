Let FR8164, který v pondělí dosedl na cílové letiště ve Španělsku o hodinu později, než bylo plánováno, měl vskutku nečekaný závěr. Když pasažéři čekali 30 minut na to, až budou moci opustit letadlo, Polák uváděný jen křestním jménem Viktor to nevydržel, otevřel si nouzové dveře a i s příručním zavazadlem vyšel na křídlo. Nakonec se nechal přemluvit a vrátil se do letadla. Při výstupu z letadla jej místní policie zatkla.

Spolusedící pasažéra Raj Mistry však Daily Mailu řekl, že se muž k tomuto kroku odhodlal z důvodu, že nutně potřeboval vzduch. Během letu prý několikrát použil inhalátor a měl velké dýchací potíže. „Zdálo se, jako by si snad nikdo nevšiml, že ten muž, který opustil letadlo, měl silné astma a potřeboval na vzduch,” uvedl Mistry.

Případ řeší španělská policie

„Mluvil jsem s ním během letu a už před startem měl obtíže a bral si lék. Když si dýchl podruhé, zeptal jsem se ho, zda je v pořádku. Řekl, že je v pohodě, jen nesnáší létání a má astma. Zavtipkoval, že kdyby si s sebou nevzal inhalátor, tak by byl v nebi dříve, než se naděje. Mám pro něj pochopení. Když letadlo stojí půl hodiny bez hnutí a vy se nemůžete hnout a máte zdravotní problém, je nasnadě, že něco uděláte,” řekl Mistry.

„K porušení bezpečnostních opatření došlo po přistání našeho letounu ve městě Malaga 1. ledna. Tamější policie dotyčného pasažéra okamžitě zatkla. Protože šlo o porušení tamějších bezpečnostních opatření, starají se o celý případ španělské úřady,” uvedl mluvčí aerolinek Ryanair.

Očekává se, že muže bude čekat tučná pokuta ve výši tisíců eur, ne-li více.