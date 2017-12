Jako první byl štáb Novinek prozkoumat venkovní kluziště naproti obchodnímu centru Arkády Pankrác, kde na zájemce čeká kluziště o velikosti 600 m2. Dospělí i děti zde mohou bruslit až do konce února, a to denně i o víkendech od 9:00 do 21:00. Celodenní vstupné pro jednoho je 50 Kč, děti do pěti let mají vstup zdarma. Kromě půjčovny bruslí a možnosti nabroušení se zde lze i občerstvit.

V Praze si můžete zabruslit hned na několika místech

FOTO: Novinky

Na kluzišti u Ovocného trhu se bruslí nejdéle v Čechách, již od roku 2001. „Toto kluziště má nejen svou tradici, navíc má systém na bázi podlahového topení, můj vlastní patent,” řekl Novinkám Karel Greif, jednatel společnosti MGA GREIF. Kluziště je otevřené návštěvníkům do 4. února každý den od 10:00 do 21:00, vstup je zdarma.

Poslední zastávkou bylo kluziště Na Františku, kterým nás provedl vedoucí areálu Tomáš Jelínek. „Provozujeme to tu od roku 2004. Vstupné pro dospělé je 50 korun, pro děti třicet. Vstupné je na dvě hodiny, po dvou hodinách se musejí upravit ledové plochy,” řekl Jelínek. Otevírací doba je denně od 8:00 do 17.30, o svátcích od 10:00 do 19:00. I zde si můžete na místě půjčit brusle za 50 Kč a zálohu 500 Kč.

Za symbolický poplatech si brusle můžete na kluzištích zapůjčit.

FOTO: Novinky

Praha tak nabízí hned několik ledových kluzišť, na kterých se mohou vyřádit nejen děti a sportovci. A pokud budete chtít po vánočních svátcích shodit nějaké to kilo, pražská kluziště jsou ideální volbou na skloubení sportu a zábavy.