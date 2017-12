Nová silnice byla otevřena 2. prosince. O velkou slávu se však nejednalo. V cestě desetiproudé silnice totiž stojí velký panelový dům, s jehož majitelem se úřady nedokázali dohodnout na odkoupení. Situace je o to bizarnější, že starý panelový dům sestávající z šesti bloků, je kompletně prázdný, nikdo v něm nebydlí už léta.

Úřady se místo dalšího vyjednávání o výši ceny rozhodly problém vyřešit po svém. Okolo domu postavily menší dvouproudé objížďky. Široká silnice, která měla zabránit dopravní zácpě, však poněkud pozbyla smyslu. Podle serveru Sina.com se úředníci dál budou snažit jednat o odkoupení nemovitosti. Nebudou to ale mít lehké.

Z pěti pruhů do dvou, a potom do jednoho. Dopravní situaci tato objížďka příliš nepomůže.

FOTO: Profimedia.cz

V Říši středu se totiž rozmohl fenomén, kterému Číňané říkají Ting-c' chu a dal by se přeložit jako „přišpendlený dům“. Majitelé takovýchto domů se snaží vyšponovat co nejvýše cenu, za kterou nemovitost prodají, a tvrdohlavě odmítají jakoukoli dohodu. Spory se tak mohou táhnout po mnoho let a úřadům či investorům mnohdy nezbude než daný objekt obestavět.