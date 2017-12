Zhruba osmimetrovou kosatku natočil Ward v novozélandské zátoce Ruby Bay. I když souboj vypadal poměrně jednoznačně, trnuchy jsou zarputilým protivníkem. „Pro kosatku to bylo dost riskantní. Stačilo, aby ji trnucha trefila ostnem do oka a dravec by zcela jistě zemřel,“ uvedl Ward.

Kosatka dokázala podle Warda dotlačit trnuchu ocasem až před svou tlamu a pak jediným mohutným kousancem ukončila její život. Mrtvola trnuchy měřící více než dva metry byla později vyplavena na pobřeží.

A důvod, proč kosatka tak riskovala? Z nějakého důvodu kosatkám zachutnala látka jménem skvalen. Ta je důležitá pro produkci steroidů a hormonů. Trnuchám, rejnokům a žralokům rovněž pomáhá v nadlehčování těla a lepšímu pohybu pod mořskou hladinou. Skvalen je nejvíce obsažen právě v játrech.