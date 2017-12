Ruku na srdce, není to nějaká žhavá novinka. Poprvé se o vesnici Ringaskiddy psalo v této souvislosti už v roce 1998, tedy takřka před 20 lety. Již tehdy místní tvrdili, že výpary chemikálií z továrny vlastněné společností Pfizer místním psům způsobují pravidelně erekci. A nejen jim.

Sluší se také napsat, že Pfizer jakoukoliv souvislost mezi svou továrnou a tímto fenoménem zcela odmítá a tvrdí, že to, že byla v Ringaskiddy Viagra ve vzduchu, je jen úchvatný mýtus. Výrobní proces totiž prý byl vždy velmi sofistikovaný a vysoce regulovaný.

Jenže jak britská média svorně píší, těch svědectví a příhod bylo za ta léta příliš mnoho na to, aby bylo možné tuto kauzu jen bezmyšlenkovitě smést ze stolu. „Speciální kvalita ovzduší” v Ringaskiddy je totiž vděčným tématem tamějších novinářů vskutku už skoro dvě dekády. A skutečnost, že bude Viagra volně prodejná, a její prodeje tak dost možná vzrostou, vše opět oživila.

Sestřičce situace není po chuti



„Dostává se nám těchto výparů lásky zdarma už mnoho let. Je úchvatné, kolik lidí k nám do vesnice dorazilo ze zvědavosti a už nikdy neodjelo. Prostě se tu usadili. Něco je tu prostě ve vzduchu. Ne, že by to bylo potřeba, samozřejmě. Ale pro nějaké muže s problémy v těchto místech to může být docela požehnání,” uvedla místní žena Sadie O'Gradyová.

Mohlo by se zdát, že mají místní vesničané jednoduše úžasný milostný život a vše je zalito sluncem. Jenže místní lidé mají obavy, že by mohlo jít o vážný problém.

Zdravotní sestřička na psychiatrii Fiona Toomeyová, která pobývala pět let ve Spojených státech, má za to, že se musela Viagra dostat do místních vod: „Jsem si jistá, že se to stalo úplně na začátku ještě předtím, než začali vše hlídat,” tvrdí žena s tím, že to by mnohé vysvětlovalo. Dodává, že existuje důvod, proč je Viagra všude ve světě na předpis.