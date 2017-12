V Indii poslali do vězení za okusování stromků osm oslů, po čtyřech dnech je pustili

Jak se zdá, v Indii platí zákony pro každého stejně, dokonce i pro osly. Policisté ve městě Orai ležícím ve státě Uttarpradéš poslali do vězení osm lichokopytníků za to, že okusovali drahé stromky. Jejich majitel byl v šoku, po čtyřech dnech se mu však naštěstí podařilo nebohá zvířata dostat na svobodu, informoval list The New York Times.