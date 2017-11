Nebezpečný kousek, při kterém se oba odvážlivci řítili obrovskou rychlostí v blízkosti skalního masivu a museli svou rychlost pečlivě koordinovat s piloty letadla, se připravoval několik měsíců. Úspěšný pokus se odehrál už 19. října, video z něj však zveřejnily světové agentury až nyní.

„Bylo to obtížné, ráno jsme provedli test a nepovedlo se to,“ popsal agentuře AP Vince Reffet první pokus, při kterém se oba skokani odrazili od kraje letadla a ani kameramanovi uvnitř stroje se je nepodařilo zachytit. „Dostat se do výšky 4000 metrů vám vezme hodně energie,“ vysvětloval Reffet.

BEZ KOMENTÁŘE: Úspěšnému pokusu předcházely ty nepovedené.

Oba Francouzi se však rozhodli skok provést znovu ve větší rychlosti. A tentokrát už vše proběhlo podle plánů. Skočit a přistát a nepoužít při tom padák je podle Freda Fugena hodně zvláštní pocit. „Je to divné. Jsi ve čtyřech tisících, pak skočíš a je to. Přípravy na to ale byly obrovské a složité,“ smál se po přistání Fugen.

Během tréninku skočili base jumpeři do letadla asi dvacetkrát. Nejdůležitější byla pochopitelně bezpečnost. Tým musel upravit letadlo tak, aby se při eventuálním nárazu skokani příliš nezranili. „Stejně tak jsme museli zajistit, aby se nám náhodou při kolizi příliš brzo neotevřely padáky,“ uvedl Fugen.

Letka v akci. Pro Soul Flyers to byl prý zatím nejšílenější a nejtěžší projekt.

Svůj pokus brali skokani jako poctu Patricku de Gayardonovi, který jako první v roce 1997 ukončil svůj seskok přistáním v letadle. De Gayardon svůj trik vyšperkoval navíc tím, že přistál na palubě letounu, ze kterého předtím vyskočil.