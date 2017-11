„Je to asi můj nejlepší skok,“ prohlásil o svém pokusu ve švýcarském Walenstadtu Ugau. Skok se uskutečnil už na počátku září, teprve nyní ho však uveřejnili světové agentury. Úspěšnému pokusu předcházely pečlivé přípravy i několik nepovedených skoků, kdy Ugau terče netrefil.

„Může to být docela nebezpečné, když si dobře nespočítáte místo, kam terče umístit, můžete se rozplácnout o zem,“ uznává rizika svého nejoblíbenějšího sportu muž, který patrně nemá nervy.

Ugau nejprve zkoušel motoristické sporty a parašutismus, jenže ani jedno pro něj nakonec nepředstavovalo dostatek adrenalinu. Zkusil to tedy s „obyčejným“ base jumpingem. „Bavilo mě to, ale nebylo to dost. Hledal jsem něco víc vzrušujícího než létat blízko skal a stromů,“ vysvětlil Ugau agentuře Caters TV, proč se dal na ”sestřelování” terčů vlastní hlavou.