„Holuby mám již od dětství, jejich chovu se věnuji již 55 let,“ řekl Novinkám vášnivý chovatel Jonáš. S tréninkem „závodníků“ začíná od tří měsíců jejich věku. Nejprve holoubata létají krátké vzdálenosti 5 až 15 kilometrů, postupem času se délka prodlužuje až na tři sta kilometrů.

Orientační schopnost mají už vrozenou, a právě tréninkem a cvičením se u nich nadále rozvíjí. „Musí být v první řadě zdraví a hodně záleží na počasí. V neposlední řadě nás hodně trápí dravci - jestřábi, krahujci nebo sokoli. Každý rok přijdeme o zhruba 15 holubů,“ vysvětlil Jonáš.

Holubi se trénují už od útlého věku.

Každý holub má na noze čip, který po závodu automaticky načte v holubníku. Výpočetní středisko poté ze všech spolků vyhodnotí vítěze. „Je to výhoda že už se nemusí chytat do ruky a zaznamenávat čas do hodin,“ vzpomíná Jonáš. K rychlému návratu domů se při závodech nejčastěji využívá tzv. vdovská metoda, která spočívá v oddělení samců a samic. Před závodem se k sobě oba páry na chvíli pustí, poté jsou opět odděleni. Samec má tak v průběhu závodu větší motivaci se rychleji vrátit zpět.

Jonáš má na svém kontě řadu úspěchů.

Nejstaršímu holubovi z chovu Jonáše je 15 let a nalétáno má přes dvacet tisíc kilometrů. „Létal především dlouhé tratě, byl to můj výborný holub. Bohužel je teď už neplodný, a tak ho mám na dožití. Utratit ho nechci, protože mi v životě přinesl mnoho radosti,“ dodal Jonáš.

Tento koníček je náročný nejen časově ale také finančně, podle Jonáše cena jednoho holuba začíná okolo 300 korun, ale může se vyšplhat až na stovky tisíc.