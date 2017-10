Když se Sam Quilliam chystal políbit svůj úlovek, netušil, že bude vzápětí bojovat o život. Čtrnácticentimetrová ryba s názvem jazyk obecný (Solea solea) z řádu platýsů mu totiž vyklouzla z rukou a skončila v jeho krku. Muž ihned přestal dýchat, zmodral a utrpěl zástavu srdce. „Zpanikařil, náhle se rozběhl a poté upadl na zem. Bylo evidentní, že se dusí,“ popsal svědek Carl Smith.

A very relieved and understandably emotional Sam Quilliam. He confirms he's keeping the sole in a bucket and will kiss fish again. pic.twitter.com/UNb77za7eg