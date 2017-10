Na motorce vzduchem. Dubajská policie představila „vznášedlo” jako ze sci-fi

Dubajská policie představila na veletrhu Gitex (Gulf Information and Technology Exhibition) netradiční dopravní prostředek. Vznášející se motocykl jak ze sci-fi filmů chce do dvou let nasadit do běžného provozu. Vedení policie si od něj slibuje rychlé zásahy, při kterých se policisté nemusejí potýkat s problémy spojené s hustou dopravou.