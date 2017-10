Většinu rodičů by zpráva o tom, že jejich novorozené dítě má šest prstů, asi značně znervózněla. Výjimkou je rodina Da Silvových, která je na tuto vrozenou vadu hrdá. Z třiadvacetičlenného rodinného klanu má na každé ruce i noze o prst navíc hned 14 členů.

Rodina Da Silvů.

FOTO: Profimedia.cz

Když se měl manželům Alessandrovi a Katie narodit nejnovější rodinný člen Vinicius, rodina netrpělivě čekala, zda se u něj šestiprstost také projeví. „Je to znak, kterým se nepyšní žádná jiná rodina. Odlišuje nás to od davu,“ vysvětlil Alessandro. „Když se chlapec narodil, byli jsme šťastní, že má šest prstů,“ doplnil.

Genetická vada přitom není nijak výjimečná, postihne jednoho člověka ze tří tisíc. Rovněž je známo, že v některých částech světa je rozšířenější než v jiných. Často se bohužel stává, že ne všechny prsty jsou funkční. To však není případ rodiny Da Silvových, která tak může velmi snadno z nevýhody učinit výhodu.

