Dobrosrdečná žena nalezla ptáka ležet u cesty v Birminghamu. „Zrovna jsem řídila, když jsem u cesty uviděla ležet holuba, do kterého klovaly dvě vrány,“ popsala Bowronová, která nebohého opeřence zachránila a odvezla k veterináři. „Řekl mi, že ho bude muset utratit. Odpověděla jsem mu, že v žádném případě,“ prozradila.

Ihned proto vymyslela jiné řešení. Zavolala taxík a nechala ptáka odvézt do 40 kilometrů vzdáleného azylu pro zraněná zvířata ležícího ve městě Nuneaton v hrabství Warwickshire.

„Když jsem taxík objednávala, zeptali se mě, kolik osob pojede. Odpověděla jsem, že žádná, pouze jeden holub. Možná si mysleli, že jsem blázen, ale nikdy bych nenechala zraněné zvíře napospas osudu,“ vysvětlila.

Cena za záchranu zvířete se nakonec vyšplhala na 65 liber (téměř dva tisíce korun). Za jízdu zaplatila 43 liber, dvě libry nechala jako spropitné taxikáři a 20 liber poslala pracovníkům azylu, aby se o holuba dobře postarali. Ti se nestačili divit, když zraněného opeřence taxík přivezl.

