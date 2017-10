Tři Číňanky odmítli na letišti odbavit. Jejich obličeje byly po plastické operaci k nepoznání

O jihokorejské plastické chirurgii se říká, že je jedna z nejlepších na světě. Rozhodně jsou o tom přesvědčené desetitisíce čínských a japonských žen, které každoročně přilétají do Jižní Koreje, aby si nechaly upravit tvář téměř k nepoznání. Obličej tří žen cestujících zpět do Číny však nepoznala ani ochranka na letišti a ženám zakázala odcestovat zpět do vlasti.