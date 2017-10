Na jednom místě se tak nachází dvaadvacet nejrůznějších firem, které nabízí například pralinky, nejrůznější cupcaky nebo sušenky. „Lidé si mohou zpříjemnit víkendové nákupy, a ještě se dozvědět něco nového v oblasti cukrářství. V dnešní době se lidé zajímají i o zdravé mlsání, takže frčí raw nebo veganské dezerty,“ řekla organizátorka prvního festivalu Sladké dny Kristýna Stejskalová.

Zajímavé pěnové dezerty ukazuje například Cafe La Familia. „Je to francouzská receptura, kterou jsme se naučili v Rusku a přivezli jsme ji do Prahy,“ usmívá se Maria Trušina s tím, že základem je piškot, náplně bývají ovocné nebo čokoládové, a to vše obklopuje pěna s těmi nejrůznějšími příchutěmi.

Dezerty z pěny.

FOTO: Novinky

Dezerty z restaurace

Na celém festivalu se našla jedna jediná restaurace, která si troufla se svými dezerty konkurovat cukrářům. „Chceme lidem ukázat, že to jde i jinak, aby neviděli jen klasické cukrárny, ale aby věděli, že i restaurace umí udělat tradiční dezert jiným způsobem,“ tvrdí Tereza Jeřábková ze společnosti Living Venues, která zaštiťuje hned tři restaurace - Satuy, Le Terroir a Bistrot. Na festivalu nabízí například rakytníko-dýňový tart neboli koláč, který je „rozstřelený“. Čili každá surovina je zvlášť.

Barmani ze skupiny Stars of the bars zase nabízejí drinky, které mohou být i alkoholické, jsou ale obohaceny o nějakou tu sladkou tečku. „Nejoblíbenějším drinkem je zatím čokoládové mojito. Mojito každý zná, my jsme ho jen trošku vylepšili,“ svěřil se barman Alan Mráz.

V Letňanech ochutnáte nejnovější cukrářské trendy.

FOTO: Novinky