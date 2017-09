Na hranicích s Rakouskem, deset kilometrů od Znojma na ploše o 8500 m2, najdete na 680 jukeboxů (celková sbírka majitele ale činí 850), 250 pinballových automatů, stovky videoher a ostatních kuriozit – dohromady přes dva tisíce lákadel.

Muzeum je rozděleno na šest sektorů, časově od roku 1880 až po současnost. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout historii jukeboxů v čase. První sektor se věnuje historii hudby před jukeboxem, touze lidí poslouchat hudbu a nějakým způsobem ji zaznamenávat.

První model jukeboxu z roku 1890

„Asi nejstarší jukebox se vyrobil ještě v 19. století, to byla potřeba na každou desku nová jehla. Máme tu jednu mašinu, co to umí. Od roku 1925 se vlastně dalo říct, že se začaly vyrábět jukeboxy,“ vysvětlil Novinkám majitel muzea Ronald Seunig s tím, že za to mohl vynález zesilovače.

V Terra Technica jsou k vidění nejstarší jukeboxy na světě.

Následující sektory pak představují rozvoj jukeboxů, jejich design, technologické změny a podobně. Nechybějí ani jukeboxy, které jsou jediné na celém světě, a představení jukeboxů současnosti.

Speciální vozy

V každém sektoru se nachází také speciální vůz. Jeden je dokonce od Stana Laurela a Olivera Hardyho, kterým on osobně jezdil, dále je zde k vidění i Cadillac Deville, kterým se proháněla Marilyn Monroe nebo Elvis Presley. Velkým lákadlem je také originál vozu z filmu Batman z roku 1989 s Michaelem Keatonem.

V každé sekci je i historický vůz. V cadillacu jezdila například Marilyn Monroe nebo Elvis Presley.

Majitel do expozice kromě těchto skvostů zařadil i starodávné telefony. „Ukazujeme zde technický pokrok, nejen jukeboxy, flipery, ale i jiné technické věci,“ řekl Seunig.

V rámci expozice byla instalována i stálá expozice zvuku a kinosál.

Při návštěvě muzea Terra Technica mohou lidé využít i tematických barů. Všechny vystavené přístroje jsou plně funkční a lidé si některé z nich mohou vyzkoušet. Mají tak možnost nechat si z jukeboxu zahrát svou oblíbenou písničku či zkusit štěstí na pinballových automatech.