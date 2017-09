Čtyřiadvacetiletý mladík se ani nerozcvičil. Nasadil dvacetikilovou výstroj a začal brát schody po dvou. Zatímco redakční tým vyjel budovu výtahem, hasič funěl do schodů. Na vrcholu byl za dvě minuty a 43 sekund.

Pětadvacet pater pražské výškové budovy zdolal za 2 minuty 43 vteřin.

FOTO: Novinky

„Je to docela náročné, protože jsem se nerozcvičil a šel jsem na to docela z oleje, kdyby šlo o závody, tak bych se lépe připravil a čas by byl asi lepší,“ řekl zadýchaně s tím, že momentálně se připravuje na osmý ročník mistrovství České republiky v disciplínách TFA v Ústí nad Labem, kde by rád získal první místo.

Jak to začalo

Jako hasič pracuje už třetím rokem, závodit ale začal už před čtyřmi lety, kdy vyjel na první závody a obsadil hned druhé místo. „Řekl jsem si, že tohle by mi mohlo tedy sedět, začal jsem trénovat a začínám sklízet ovoce,“ usmívá se hasič, který trénuje denně. Nicméně přiznává, že i když je zatím mladý, je potřeba také správně regenerovat. Po sezóně se prý cítí už unavený.

V srpnu se v Los Angeles stal Pavel Kouřík nejrychlejším hasičem na světě.

FOTO: archiv P. Kouříka

Když ovšem v srpnu dorazil na světové hasičské a policejní hry do slunného Los Angeles, netušil, že si odveze zlato. „Těch her se celkově zúčastnilo kolem deseti tisíc sportovců v pětašedesáti sportech, z pětaosmdesáti zemí. Musím říct, že je to pěkný pocit mít tenhle titul,“ svěřil se Novinkám Kouřík.

Ten hned po výběhu ale tvrdil, že mu zbyly síly ještě na boj s ohněm. „Nevěděl jsem, co od toho závodu očekávat, takže jsem to šel docela vlažně. Překvapilo mě, že jsem nahoře byl ještě docela fit,“ tvrdí Kouřík.