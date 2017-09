Na ryby se rybáři vydali na Dyji, nedaleko Břeclavi. „Návnadu jsem dal cejna. Bylo kolem tři čtvrtě na osm večer, když sumec zabral,“ popisuje nezapomenutelný okamžik rybář.

Úlovek byl pro Miroslava Hakalu rekordem.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Následovala pětadvacetiminutová bitva, která málem skončila vítězstvím ryby. „Sumce sice lovec dostal na břeh, jenže ten měl tolik síly, že dokázal ohnout dva háčky, na které jej chytil. Vytrhl se tak ze šňůry a měli jsme co dělat, abychom mu zabránili dostat se zpět do vody. Museli jsme vlézt do vody a zabránit tomu, aby ještě nestačil uplavat,“ dodal Břetislav Zachař, který byl s úspěšným lovcem u vody.

Sumec dokázal ohnout háčky a málem upláchnul.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

„Když jsme ho dostávali ven, bylo mi jasné, že je to kapitální kus. Změřili jsme ho a má 211 centimetrů. Na váze nebyl, tipuji, že má padesát až šedesát kilo. Je to můj osobní rekord v našich vodách a nevím o tom, že by kdy byl v Dyji větší kus,“ doplnil Hakala.

Rybář se své zálibě věnuje třicet let a za lovem ryb jezdí i do světa. „Ve Španělsku jsem měl kapitální úlovek 244 centimetrů a 118 kilogramů, takže největším pro mě nejnovější úlovek nebyl. Ale je to doma a tady je to kapitální úlovek, jeden z největších. Přinejmenším můj rekord,“ dodal.

Sumec měřil 211 centimetrů.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Osud sumce je pro lovce jasný. Skutečnost, že je vyhlášeným výrobcem masových specialit a klobás z Řeznictví Hakalík, v tom nebude hrát žádnou roli. „Už se kamarádi ptali, kde skončí, jestli v udírně, nebo jak, ale zklamal jsem je. Jsme sportovní rybáři. Sumec se vrátí do vody a jediné, co mi to bude připomínat, jsou fotky,“ řekl Právu Hakala. Místo, kde sumce vypustil, zůstane jeho tajemstvím.