Muž spoléhal, že se do Řecka dostane do čtyř hodin, po sérii mizérií se však cesta značně prodloužila. Do Athén dorazil až za dlouhých 33 hodin. Z londýnského letiště Heathrow měl odletět v úterý ve čtvrt na dvě odpoledne. Let byl však zrušený kvůli svítící varovné kontrolce v kokpitu.

Důvod zrušení dalšího letu, který měl letiště opustit v pět hodin odpoledne, byl ještě bizarnější. Právě kvůli zpoždění prvního letu by prý palubní personál překročil stanovenou pracovní dobu. Lye, jenž cestoval se svou partnerkou, prozradil, že pilot cestujícím řekl, že to bylo jeho nejtrapnější prohlášení, které za svůj život musel učinit.

British Airways on fire! Passengers from London to Athens had to board four times before BA found working plane! https://t.co/HK5lZWpEay pic.twitter.com/AOayWMziLp — LoyaltyLobby (@LoyaltyLobby) 14. září 2017

Letecká společnost cestujícím zajistila nocleh v hotelu, aby mohli odletět hned následující den. Když však další letadlo v pořadí vzlétlo, poklidný let se změnil v noční můru.

Piloti vypnuli motor

„Jen co jsme vzlétli, ozvala se rána. Tu následovalo několik dalších. Spolucestující říkali, že z motoru šlehaly plameny. Jsem ateista, ale musím se přiznat, že jsem se v tu chvíli modlil. Letadlo se po dosažení výšky necelých dvou kilometrů srovnalo a následně ve vzduchu zavládlo ticho. Kapitán nám oznámil, že byl nucen vypnout jeden z motorů, ale že má vše pod kontrolou. Poté dodal, že se musíme vrátit zpět do Heathrow,“ popsal nešťastník Lye.

Atina yolculuğu kâbusa döndü -Londra’dan Atina’ya uçakla gitmek isteyen Geoff Lye'nin yolculuğu, yaşadığı aksaklı... pic.twitter.com/TRPiz8o8d1 — Haberde Lider (@haberdelidercom) 14. září 2017

Zanedlouho si všichni pasažéři mohli oddychnout, neboť letadlo naštěstí přistálo bez větších komplikací. Lye se společně se svou partnerkou nenechali odradit a pozdě v noci nastoupili do čtvrtého letadla, které je konečně dopravilo do vytouženého cíle. V Athénách přistáli ve čtvrtek v časných ranních hodinách.

Společnost British Airways potvrdila, že k jednomu letu využila hned čtyři letadla a všem cestujícím se za vzniklé komplikace omluvila. Důchodce prohlásil, že ačkoliv je jejich věrným zákazníkem a létá s nimi už 40 let, už nikdy jejich služeb nevyužije.