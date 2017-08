Situace v jezírkách, která obývají desítky živočišných druhů a rostlin, začíná být podle správce parku Juergena Goetteho kritická. Invazivní druh raka se objevil ve velkém množství, návštěvníci ho spatřili i mimo vodní hladinu.

„Je to všežravec. Sní prakticky všechno, co najde. Mohl by vyhladit všechny ostatní původní druhy,“ sdělil ve čtvrtek Goette agentuře Reuters. Rak červený rovněž přenáší plísňové onemocnění zvané račí mor. Sám je proti němu imunní ale mor spolehlivě likviduje ostatní račí druhy.

Z jezírek jen tak nezmizí

Za jeho rozšířením stojí podle něj hlavně nezodpovědnost chovatelů, kteří se raků snažili zbavit a vyhodili je do přírody. „Samozřejmě se snažíte apelovat na lidi, aby se ke zvířatům snažili chovat ohleduplně a nenechávali je v přírodě. U koček a psů to považujeme za samozřejmé, ale to samé platí i pro vodní živočichy,“ řekl Goette.

Za pomoci pracovníků z odboru životního prostředí místních úřadů se nyní pracovníci parku snaží raky vysbírat. Zatím ale příliš úspěšní nejsou. „Jsou totiž dost nenápadní,“ vysvětluje Goette.

Podle Katrin Kochové ze spolkového úřadu na ochranu životního prostředí už je ale na podobné akce pozdě a rak v jezírcích zůstane, dokud někdo nepřijde s efektivnějším řešením, jak invazivní druh z jezírek vymýtit.