Druhé místo vybojovala jídelna ze Základní školy Žitomírské z Českého Brodu, kteří uvařili krémovou polévku z pečeného celeru, krůtí závitek se špenátem a lučinou se staročeským bramborovým pyré a salát s mrkví a bio sezamovou emulzí. Jako dezert připravili špaldové řezy z červené řepy a ořechy.

Bronz patří týmu kuchařů ze Základní školy Mánesova z Otrokovic. Ti připravili krémovou polévku z pečeného květáku se sójovou smetanou. Hlavní jídlo byl pečený losos s opraženými mandlovými lupínky a bulgurem s quinoou a grilovanou zeleninou. K tomu podávali salát z polníčku. Sladkou tečku na závěr tvořil jogurtový dezert z červené řepy s banánem a chia semínky.

Každý ročník této soutěže školních jídelen má jiné téma. Letos se zaměřila na přípravu oběda, který měl být moderní, zdravý a také chutný.

Dvanáctičlenná porota, v níž zasedli nejen kuchaři, ale i lékaři, odborníci na výživu či samotné děti, neměla hodnocení vůbec lehké. Síly kuchařských týmů byly velmi vyrovnané. „Nejtěžší na téhle soutěži je asi ochutnat jen trošku. Jídla jsou vynikající a já bych je snědla všechny,“ uvedla porotkyně Christel Lilly Kraus.

Porce za 34 korun



Jídelny se do soutěže mohly přihlásit pouze s pokrmy, které mají běžně na jídelním lístku. Kuchařky a kuchaři pak měli za úkol připravit 20 porcí menu, které se skládalo z polévky, hlavního jídla a dezertu, případně salátu.

„Hodnotí se v podstatě vše. Od toho, aby jídlo bylo pravidelně vařeno dětem, že to splňuje spotřební koš - tedy výživové hodnoty, které máme předepsané zákonem, finanční limit, musí to být zajímavý, atraktivní a hlavně - to musí chutnat dětem,“ řekla Novinkám hlavní organizátorka soutěže Alena Strosserová.

Soutěžní tým tvořil vždy vedoucí školní jídelny a jeden až dva pracovníci provozu. Přípravu jídel museli stihnout za hodinu, menu směla stát nejvýše 34 korun a musela splňovat předepsaná nutriční kritéria.