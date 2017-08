Záznam zachycuje, jak farmář svolává svou drůbež na krmení v hornaté oblasti regionu. Během zhruba dvou minut se ptáci, kteří vylétávali ze všech možných koutů, shromáždili na cestě. A už jen čekali na něco k snědku.

Zvířata byla zřejmě na zvuk píšťalky vycvičena a moc dobře věděla, co to znamená, píše server deníku The Daily Mail.