Letadla na letiště nalétávají přes vodu, takže v okamžiku, kdy jsou nad pláží, se nacházejí opravdu nízko. V případě velkých strojů tak mají lidé o zážitek postaráno.

Nejpopulárnější zřejmě byla přistání obřího Boeingu 747 v tyrkysových barvách společnosti KLM, ale tomu už je konec. Nizozemské aerolinky totiž změnily letový plán a na linku na Svatý Martin nasadily úspornější Airbus A330. K poslednímu přistání Jumbo Jetu došlo loni v říjnu a jistě není překvapením, že pláž Maho byla přeplněná zvědavci, kteří si chtěli naposledy užít jedinečný okamžik.

Nejde ale jen o přistávání letadel, stejně atraktivní jsou pro turisty i jejich vzlety, protože stroje při startu stojí na ranveji jen pár desítek metrů od pláže. Tu od areálu letiště odděluje jen místní silnice a plot, který je nezřídka obsypán lidmi toužícími po troše adrenalinu.

BEZ KOMENTÁŘE: Proud z motoru letadla odhodil dívku na betonový zátaras. Zdroj: AP

„Je to povinná destinace pro všechny fanoušky letectví. Když letadla startují, tak to lidi odfukuje do vody a vhání jim to písek do tváří,“ vysvětlil pro Fox News Jamie Larounis, který píše blog o letectví.

Motory startujících letadel totiž mají obrovskou sílu a někteří odvážlivci zkouší, zda jí odolají. Pevně se tak drží plotu a snaží se udržet navzdory vichru, který proudové motory vytvářejí. Někdy se to ale nevyplácí, jak ukazuje například video z roku 2012, na němž je vidět žena, která se nedokázala udržet a tvrdě narazila do zídky u silnice.

Před měsícem pak došlo k tragické události, kdy se totéž stalo 57leté turistce z Nového Zélandu. Žena utrpěla vážná zranění, kterým po převozu do nemocnice podlehla. [celá zpráva]

„Je to poprvé za 50 let od vzniku letiště, kdy tu někdo přišel o život. Takže to pro nás je velmi znepokojující,“ citoval web stanice CBS News šéfa místního turismu Rolanda Brisona.

BEZ KOMENTÁŘE: Boeing 747 přistává těsně nad hlavami turistů slunících se na pláži. Zdroj: AP

K různým zraněním došlo i v minulosti, nikoliv však k úmrtí. Možná i proto člen místní vlády Christophe Emmanuel navrhl, aby došlo k uzavření silnice vedoucí mezi pláží a letištěm, jak informoval list The Daily Herald. Ministr bez uvedení podrobností řekl, že cesta by se měla přesměrovat a zároveň s ní by se přesunuly i obchody a restaurace.

To samozřejmě nelibě nesou majitelé podniků, kteří těží z toho, že turisté u nich dlouhé hodiny sedí a popíjejí při sledování leteckého provozu.

A své by k tomu jistě měli co říct i turisté a fanoušci letectví, kteří populární atrakci vyhledávají i přes hrozící nebezpečí. U letiště jsou sice rozmístěny cedule s varováním a na místo pravidelně zajíždí policie a lidem domlouvá, očividně to však nezabírá, protože ruch na pláži se nijak nezmenšuje.

„Není to jediné letiště na světě, kde se lidé můžou dostat takhle blízko. Ale my jakožto turistická destinace musíme zajistit, abychom lidi opravdu poučili,“ dodal Brison s tím, že úřady řeší, jak by mohly vylepšit bezpečnost v okolí letiště.

Zatím se mluví o odstranění zídky u silnice, do níž narazila novozélandská turistka i dívka na videu zde v článku. Těžko lze ale očekávat, že by místní vláda podnikla nějaká výraznější omezení. Důvod je prostý – přišla by tím o dost peněz z turismu.