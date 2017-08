Pracovníci organizace Rescue Paws, která se na ostrově stará o opuštěná a týraná zvířata, našli psa 17. května na mostě, který spojuje čtvrti Punda a Otrabanda hlavního města Willemstad. Zvíře trpělo svrabem, mělo vymknutou kyčel a bylo silně podvyživené. Psovi téměř chyběl kožich a zuby měl v katastrofálním stavu.

Právě kvůli svému chrupu nebyl Jules, jak ho zachránci pojmenovali, schopen pozřít jakoukoli potravu. Stav jeho zubů podle organizace Rescue Paws ukazuje na to, že zvíře bylo drženo po dlouhé časové úseky na řetězu a z hladu žralo kameny.

Zbídačelého psa si ale vzala do péče dobrovolnice Manon Sarke-Middelveenová. Pod dohledem veterinářů postupně naučila psa během hodin a hodin trpělivé péče opět důvěřovat lidem. Chrup se Julesovi zlepšil natolik, aby mohl jíst a postupně začala psovi dorůstat srst.

Čeká ho ještě dlouhá cesta

Navíc je na něm vidět radost ze života. „Je to patrně poprvé, kdy Jules poznal, co je to láska,“ uvedla pro agenturu AP Carina Tiekeová, členka rady organizace Rescue Paws. K plnému zotavení však vede ještě dlouhá cesta. Manon učí psa plavat, aby procvičoval svou poraněnou nohu. Až bude v lepší kondici, čeká Julese operace, která by měla kyčel napravit.

Zatímco Jules nový domov našel, mnoho dalších psů na ostrově takové štěstí nemá. „Není tady mnoho čistokrevných psů a křížence obyvatelé považují za podřadné a bezcenné,“ řekla Carina Tiekeová.

„Lidé psy odhodí, když jsou nemocní nebo když nehlídají dům tak, jak si jejich majitelé představují,“ dodala s tím, že každý den se na ostrově rodí spousta štěňat, protože lidé zvířata nesterilizují. Štěňata pak radši pohodí někde u silnice.

Organizace se podle Tiekové snaží přesvědčit vládu, aby se snažila naučit místní obyvatele, jak se zvířaty správně zacházet.