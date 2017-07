I přes svou démonickou velikost nejsou maloočkovití člověku extrémně nebezpeční, i přesto umějí pěkně kousnout, pokud se cítí ohroženi.

Pavouk, který se u dvou Australanů objevil, rozhodně neměl náladu dům opouštět. Když se ho totiž snažili odehnat, jen nervózně pobíhal po skle a zdech. Dokonce i jejich kočka měla z obřího osminožce hrůzu.

Huge huntsman spider casually chilling on door will make you never want to visit Australia https://t.co/u9a8HHNwUM @mashable pic.twitter.com/ZgNgh3yLqw