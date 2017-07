Událost se nedaleko Long Islandu odehrála počátkem července, posádka si stihla pořídit také video, jak se bezmocný žralok snaží vyprostit ze železné konstrukce na přídi lodi. Mořský predátor se při svém pokusu dostat se opět do moře navíc poranil, takže mu z tlamy vytékala krev. Posádce také vysílal výhružné signály.

#CosasDeYoutube

A shark got stuck when it jumped onto a fisherman's boat in #LongIsland #NewYork

Thanks @KTVU https://t.co/kJEBOzDY0V pic.twitter.com/fmbLJHwVsb