„Díky bratrům Baschetovým a jejich konceptu zvukových soch – tohle jsou totiž zvukové sochy a vytvářeli je od 50. let minulého století – jsem se dozvěděla, že je možné vytvořit nástroj ze skla,“ řekla Novinkám umělkyně Lenka Morávková.

Během pobytu ve španělské Barceloně se Lenka seznámila s pokračovatelem bratrů Baschetových Martím Ruidsem a v její hlavě vznikl nápad vyrobit si vlastní skleněný hudební nástroj.

Rozhodla se tedy nechat si vyrobit v Jablonci, odkud pochází, ze skla něco, co bude ryze lokálního charakteru. Vznikl Bohemian Cristal Instrument.

Lenka chtěla mít nástroj dvoubarevný – akvamarínová je její neoblíbenější barva a k té se prý perfektně hodí žlutá.

FOTO: Novinky

Nástroj se skládá ze skleněných tyčí a kovových rezonátorů, které vypadají jako velké vějíře. Podle Lenky Morávkové je hra na tento nástroj jednoduchá.

„Namočíte si prsty a těmi třete skleněné tyče. Ve chvíli, kdy ucítíte, že vám to dělá vibrace mezi prsty a tyčí, jde zvuk ven. Vibrace pak putuje ze skleněné tyče do kovového těla, kde se řeší výška tónu, a poté do rezonátorů, které zvuk amplifikují do prostoru. Když je tedy sundáte, není slyšet skoro žádný zvuk,“ řekla Morávková.

Původní Cristal Baschet je orientován horizontálně a skleněné tyče jsou transparentní. Hraje se na něj podobně jako na klavír a dokonce je tak i laděný.

„Tahle socha, ten náš první český Cristal Baschet, který jsme nazvali Bohemian Cristal Instrument, je vlastně první socha tohohle typu na světě. Je vertikální a z barevného skla. Dá se i rozevřít jako vějíř, což je taková reference na španělskou spolupráci,“ dodala Lenka Morávková.

Nejbližší koncert má Lenka Morávková 18. a 19. července na Colours of Ostrava, kde ve středu bude mít premiéru společně s Williamem Closem a jeho Zemskou harfou „The Earth Harp“.