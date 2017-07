Pro chovatele pavouků je svlékání jedním z nejzajímavějších momentů, které mohou u svých osminohých mazlíčků pozorovat. Tomuto sklípkanovi to trvalo něco málo přes dvě hodiny.

Před začátkem procesu si pavouk připraví pavučinové lůžko, do kterého se položí. Nějakou dobu je neaktivní a laik by si možná mohl myslet, že je mrtvý.

Chvíle zranitelnosti



V tu chvíli však dochází k oddělování starého exoskeletu (vnější kostry) od zbytku těla. Prostor mezi exoskeletem a tělem je poté vyplňován tekutinou, ze které nakonec vznikne kostra nová. Ještě předtím se ale pavouk musí opatrně vysoukat z té staré.

Během tohoto procesu je členovec nejzranitelnější. Nový exoskelet je ještě měkký a pokud by v tu chvíli byl pavouk napaden, neměl by nejmenší šanci se bránit. Občas se stane, že pavouk ve svém starém exoskeletu uvázne. I to má zpravidla za následek smrt.

Oblíbený mazlíček



Sklípkan Smithův obývá úpatí mexického pohoří Sierra Madre del Sur. V rozpětí nohou mohou mít tito sklípkani až šestnáct centimetrů. Snadno je poznáte podle oranžového či červeného lemování na článcích končetin a hřbetním krunýři.

Jedná se o neagresivního pavouka a jeho jed není člověku nebezpečný. I z toho důvodu je velice oblíbený zejména mezi amatérskými chovateli.