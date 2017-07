Dámy budou ke zhlédnutí videa potřebovat kapesník, protože tohle je jistě sen každé ženy.

Dívka stála na prkně vpředu. Když si její přítel klekl, zprvu to proto ani nezaregistrovala. Otočila se na něj v šoku, co to dělá.

Během pár vteřin oba z prkna spadli. Na břehu mu ale nadšená žena skočila do náruče a rozrušeně přitakávala na znamení souhlasu, že si ho samozřejmě vezme.

Budoucí ženich svůj krok ale ještě pro jistotu zopakoval a tentokráte z neoprenu vytáhl i prsten, který si nevěsta s radostí nasadila.

Hodně pánů se snaží být u žádosti o ruku originálních. Existují fotografie, kdy muž klečí na vysoké hoře, v přeplněném vlaku nebo na náměstí, v restauraci. Není ani výjimkou žádost o ruku v balóně nebo dokonce při seskoku z letadla.