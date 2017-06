Obec Nižnyj Bystryj v Ukrajině se rozprostírá asi šest kilometrů podél řeky Rika. Na jednom břehu je soustředěna téměř celá vesnice včetně obchodů, na druhém je pár domů včetně toho, kde žije Krystyna Rosokhová. Jako i ostatní místní má i ona dvě možnosti, jak se přes řeku do centra dostat.

Jednou je most. Ten je však od stařenčina domu daleko a cesta do vesnice přes něj zabere přibližně půl hodiny. Druhou je stará visutá lanovka, která je přímo pod kopcem, kde Rosokhová bydlí. Před padesáti lety ji vyrobil její manžel. Pomocí ní se dá na druhý břeh dostat během pěti minut. Je to ale mnohem nebezpečnější.

Každá jízda je nebezpečná



Adrenalinový způsob přepravy spočívá v jakýchsi neckách, které jsou pomocí kladky zavěšené na ocelovém kabelu nataženém přes řeku. Může to vypadat jako zábavný způsob dopravy, jednomu z místních ale byla cesta lanovkou osudná. Zemřel po tom, co se během cesty porušil kabel. Většina vesničanů si proto do necek netroufá sednout a volí raději delší cestu přes most.

Stařenka však lanovku běžně používá, protože obchůzka dlouhá několik kilometrů je pro ni mnohem náročnější. Značné úsilí ale musí vykazovat i při cestách lanovkou. Vozítko v podobě necek totiž nedojede až na druhý konec břehu a cestující se tak musí přitahovat za pomocí gumového pásku.

„Dřív jsem se řeky nebála, ale teď ano. Může tu být hloubka až pět metrů. Když jsem byla mladší, říkala jsem si, že jestli spadnu a zraním se, budu stále schopna dostat se ke břehu. Teď už ale tolik síly nemám,“ říká Rosokhová. V centru vesnice bydlí i její rodina. Starší vnuk za babičkou jezdí lanovkou, mladší to má od rodičů zakázáno.

Náročná zima



Problémy přicházejí se zimou. Většina místních cest zapadá sněhem a pro Rosokhovou je téměř nemožné dostat se na druhý břeh. Lanovka je nepoužitelná, mosty špatně dostupné. „Minulou zimu jsem neopustila dům celé tři měsíce. Celou zimu,“ říká.

Místní úřady podle agentury AP plánují výstavbu nového mostu v blízkosti stařenčina bydliště. Tím by usnadnili cestu na druhý břeh jí i několika jejím sousedům. Ve vesnici Nižnyj Bystryj žije kolem 2000 obyvatel. Nejbližší město, Chust, je vzdálené přibližně 30 kilometrů.