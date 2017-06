Křižovatka, která vypadá jako noční můra řidičů

Přijde vám, že některé křižovatky v Praze jsou příliš složité a představa, že byste měli vyrazit autem do nějaké z evropských metropolí, vám nahání husí kůži? Věřte, že oproti nově otevřené křižovatce v čínském Čchung-čchingu by to byla brnkačka.