Do hry, jejímž cílem je, aby míč nespadl na zem, se pustil jeden místní policista a jeptiška dominikánského řádu. Kdo by čekal, že jeptiška to s míčem nebude moc umět, ten by se spletl. Stačí se podívat na video a je jasné, že dotyčná žena nožičky poprvé rozhodně nedělala.

Podle irské policie, která video zveřejnila na svých facebookových stránkách, se dvojice potkala u příležitosti festivalu, který se na konci května konal v tamním dominikánském kostele.

„Nejsme si jisti, kdo v tomto případě zvítězil, takže budeme muset naplánovat odvetu,“ stálo v prohlášení policie na Facebooku.