Australané Anna a Terry tvoří pár už přes dva roky. Terry měl ale jasno už po prvním roce vztahu. Věděl, že si bude chtít Annu brzy vzít, a proto nelenil a koupil jí zásnubní prsten, který záhy své milované předal. Ukryl ho ale do talismanu v podobě přívěsku, který zdobil po celý rok Annin krk. Nosila ho prakticky denně, ale o ukrytém prstýnku neměla ani tušení.

Terry tajemství úspěšně skrýval po celý rok, než se Annu rozhodl požádat o ruku. Pro tento akt si vybral velmi příznačné místo — jeskyni ve Skotsku jménem Smoo, což ve staré severštině znamená „skrytý“. Potom, co se vyslovil a nožem odloupl vrchní část talismanu, pod níž se ukrýval prsten, byla Anna v šoku. „Cože? On tam byl po celou tu dobu? Vždyť jsem ho mohla ztratit, ty pitomče!“ zněla podle Terryho její bezprostřední reakce.

