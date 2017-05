I tak se totiž dá vyjádřit svůj názor na současnou politickou situaci. V jednom z nejlidnatějších měst světa si prostě o kontroverzním politikovi nemyslí nic hezkého.

Miliónový nápad

„Měsíc před otevřením pekárny mi prostě takhle myšlenka přelétla přes nos, tak jsem to raději progooglovala, protože mi to přišlo tak jednoduché. Zrovna totiž probíhaly volby. Jenže v den otevření k nám nikdo nepřicházel, a tak dal tatínek Trumpovy sušenky ven před obchod. A najednou bylo narváno,“ usmívá se spolumajitelka obchodu Silvermanová, která na to konto začala vyrábět sušenky i s jinými obličeji, jako je například Hillary Clintonová.

Sušenky s Trumpovým obličejem se ale staly hitem a jsou nejprodávanější. Jenže Sarah by nenapadlo, že by je nikdo nejedl!

Hromadné ničení

„Pár lidí nám poslalo videa, jak sušenku ničí, zahazují, dupou na ni nebo ji jedí jako nějaká monstra. Nemyslím si, že si uvědomují, kolik je zatím práce, ale když je kupují, tak mi to vlastně nevadí,“ svěřila se Reuters mladá žena.

Vyrobit 40 sušenek ale trvá celé dva dny. Aby sušenka vůbec vznikla, pracují na ní tři pekaři.

Názory kolemjdoucích

„Rozbít, rozbít, rozbít! Co jiného s ní udělat?“ rozčiluje se Zuri Carr.

„Na jednu stranu bych ji snědla, ale na druhou... zničila bych ji. Vypadá odporně, nebo takhle, je na ní odporný obličej,“ říká další kolemjdoucí Alberto Deleon.