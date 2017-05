Čínská stupnice kvality mostů hovoří poměrně jasně. Pokud je most vyhodnocen nejhorší možnou známkou, tedy pětkou, je označen jako „nebezpečný pro užívání”. Stupeň čtvrtý znamená, že stav mostu není dobrý.

Nový most bude postaven přímo na místě starého mostu a měl by být hotový do února příštího roku.

„Budeme se snažit optimalizovat náš pracovní harmonogram tak, abychom měli nový most přes řeku postavený do příštího února. Celková délka nového mostu bude činit 135,8 metru a jeho šířka bude devět metrů,” uvedl zástupce stavební firmy.