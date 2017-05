Vejce v oblacích, nový gastro trend na sociálních sítích

Jak známo, současným trendem uživatelů sociálních sítí je fotit to, co měli přes den k jídlu, a vkládat to na své profily. Mají dokonce i své gastronomické favority. Právě teď frčí takzvaná vejce v oblacích, na Facebooku i Instragramu už visí tisíce snímků téhle fotogenické snídaně. Přitom nejde o nic tak složitého.