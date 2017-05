Atyová odletěla z Egypta do Indie v únoru a podle její rodiny to bylo poprvé za posledních 25 let, co opustila svůj dům.

Při transportu z jejího bytu museli zbourat jednu stěnu, aby ji mohl jeřáb dostat ven. To samé následovalo v Bombaji, kde ji jeřáb vyzvedl do speciálně upraveného pokoje v prvním patře nemocnice. [celá zpráva]

Její ošetřující lékař Muffazal Lakdavala podle agentury Reuters uvedl, že aby mohla Egypťanka znova chodit, musí podstoupit další operace. Ty ji čekají v Abú Dhabí, kam se teď vydala.

Lakdavala na svém blogu napsal, že Atyové slíbil úbytek hmotnosti a zdravější život, což podle svého mínění splnil. V indických médiích se však objevily zprávy, že rodina ženy nebyla s léčbou a přístupem nemocničního personálu spokojena.