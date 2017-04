Fotograf žije ve městečku Golden v Coloradu, které je podle něj naprosto ideální a přívětivé k jeho tvůrčímu stylu, jelikož je zde v průměru 300 slunečných dní v roce.

S nezvyklou technikou, kterou nazývá heliografie — od řeckého slova helios, slunce, - začal kolem roku 2012, když byl na cestách po Hedvábné stezce v Číně. „Můj známý měl na stole položenou lupu. Pamatuji si, jak bylo slunečno a paprsky dopadaly přímo na ni. V tu chvíli jsem si řekl, že bych s tím pravděpodobně dokázal něco nakreslit,“ řekl Papadakis.

A taky, že ano. Umělec se rozhodl odhodit všechny dosavadní a tradiční potřeby a po zbytek cesty se vybavil pouze lupou. „Vytvořit obrazy touto technikou zabere od jedné do třiceti hodin. Hodně záleží na velikosti a detailech,“ tvrdí.

„Navíc se živím i jako filmař a došlo mi, že aby lidé skutečně docenili tento druh umění, musejí ho vidět. Občas, když tvořím někde venku, kolemjdoucí se zastaví a zírají do toho oslnivého světla. Musím je upozornit, aby to nedělali,“ dodává umělec. Sám při tvoření obrazů dbá na bezpečnostní zásady, jednak na nošení brýlí a jednak na to, aby náhodou v okolí něco nevzplálo.