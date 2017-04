Nevydařenou loupež, ke které došlo koncem března, natočily bezpečnostní kamery. Na záběrech je vidět, jak mladá žena stojí na chodníku a kouká do telefonu. V tom k ní přiběhne muž, mobil jí vytrhne a začne s ním utíkat.

Číňanka se okamžitě pustila za ním. Přitom sice spadla na zem, ale hned se zvedla a v pronásledování pokračovala. Zloděj tak utíkal rovnou za nosem. A aniž by to tušil, zaběhl do areálu místní policejní služebny.

„Když vběhl dovnitř, vypadal zmateně. Kriminálníci bývají většinou mazaní, ale tenhle běžel po krádeži rovnou na policii. Evidentně neznal cestu,“ popsal přítomný policista.

Okradená žena tak svůj telefon dostala ihned zpět. Jak se později ukázalo, osmatřicetiletý pachatel přijel do města teprve nedávno a nemá tam trvalý pobyt ani práci.