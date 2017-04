Dnes 24letá studentka Katrina Parraová musela před čtyřmi lety do nemocnice poté, co jí začala trápit silná bolest břicha. To je jeden z hlavních příznaků AIP. Bolest se začala přesouvat i do nohou a dívka navíc často zvracela. Lékaři v Caracasu si s ní ale nevěděli rady, správnou diagnózu určilo až vyšetření v USA.

„Ochrnutí nabylo takového rozsahu, že jsem přišla o hlas. Se vším jsem potřebovala pomoct. Měla jsem chvíle, kdy jsem plakala a cítila se příšerně, ale měla jsem nablízku lidi, kteří mě podporovali a nikdy neztratili naději,“ řekla Katrina v dubnu pro agenturu Caters News.

Kvůli svému zdravotnímu stavu musela na dva roky přerušit studium vysoké školy. „Cítila jsem se, jako by mě někdo otrávil,“ popsala své pocity. Správnou léčbou se ale z problémů dostala a intenzivně se vrhla na rehabilitaci, do níž zapojila i svůj oblíbený tanec.

Rehabilitace už jen jednou týdně



„První rok jsem nemohla tančit, protože jsem potřebovala invalidní vozík nebo chodítko. Druhý rok už to šlo, ale vypadalo to divně, protože jsem nebyla plně uzdravená, takže bylo očividné, že mám pohybový problém. Dnes jsem ale nejlepší tanečnice,“ dodala s tím, že na rehabilitaci chodí už jen jednou týdně.

Z nemoci se úspěšně vyléčila, nicméně mnozí další takové štěstí neměli. Proto by Katrina jednou ráda založila nadaci věnující se právě této vzácné chorobě. To je ale nejspíš vzdálenou budoucností, zatím tak této problematice věnuje svou závěrečnou práci na univerzitě.