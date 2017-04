Po úbytku váhy se Atyová podle ošetřujících lékařů vejde do invalidního vozíku a vydrží déle sedět vzpřímeně.

Když v únoru kvůli operaci odletěla do Indie, bylo to podle její rodiny poprvé za 25 let, co opustila svůj dům. Do letadla ji musel zvednout jeřáb.

Takto vypadá Egypťanka po operaci.

Před třemi lety postihla Atyovou mrtvice, po které má pravou část těla ochrnutou. Není schopna polykat tekutiny a srozumitelně mluvit. Občas trpí záchvaty, jejichž příčiny zatím nebyly objasněny. Lékaři ale doufají, že s dalším úbytkem váhy by se jednou mohla postavit na vlastní nohy.