Dalším důvodem pro pojmenování tohoto druhu krevet je skutečnost, že Synalpheus pinkfloydi dokáží rychlým sklapnutím svého maxiklepítka vydat zvuk hlučnější než rockový koncert. Jím pak dokážou zabít malé rybky ve své blízkosti.

Nový druh objevili poblíž Perlového souostroví v Panamské zálivu vědci Arthur Anker, Kristin Hultgrenová a Sammy De Grave, kteří ho popsali ve studii zveřejněné tento týden ve vědeckém časopise Zootaxa.

„Poslouchal jsem Floydy od roku 1979, kdy vydali (dvojalbum) The Wall, to mi bylo 14 let. A tento objev krevety byl pro mě skvělou příležitostí veřejně pozdravit mou oblíbenou kapelu,“ uvedl Sammy De Grave.

Jedna nejslavnějších hudebních skupin historie už v přírodovědeckých encyklopediích zapsána je. Před dvěma lety byl nový druh motýlice (podřád vážek) objevený v Africe pojmenován po dvojalbu Pink Floyd z roku 1969 – Umma gumma.