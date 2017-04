„První informaci o jeho výskytu jsme dostali v pondělí, kdy ho v noci zahlédl kousek za Plzní u výpadovky na Karlovy Vary řidič kamiónu. Dnes na něj narazili manželé u Chotíkova. Zvíře nejprve zmizelo v hustém křoví, pak se schovalo do své čerstvě vyhrabané nory pod borovicí,“ uvedl vedoucí Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.

Chytání dikobraza, který utekl z plzeňské zoo

FOTO: Záchranná stanice živočichů v Plzni

Podle něj dikobraz pozadu vytáhnout nešel, a tak ho museli z nory vykopat.

„Tří jsme pak měli co dělat, aby nám neutekl. Je to opravdu silné a mrštné zvíře, navíc jeho ostny jsou tvrdé a píchnutí je dosti bolestivé. Po odchytu skončil u nás ve stanici a počítáme s tím že zítra či pozítří se vrátí do svého výběhu v zoo,“ uzavřel Makoň.