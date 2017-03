Pátého ročníku republikového mistrovství v králičím hopu se zúčastnilo 24 chovatelů s 55 králíky.

Byl mezi nimi i šampión Monty od Modrého jezera. „Monty už například vyhrál mistrovství Evropy roku 2015 ve švýcarském Sempachu, umístil se první ve výšce, takže se stal mistrem Evropy,“ vysvětlila chovatelka Kristýna Černá, která na domácí šampionát přijela s pěti králíky.

Je třeba být na zvíře napojen

Vytrénovat takové zvíře prý není těžké. „Trénujeme jednou dvakrát týdně, to stačí. S králíkem je člověk propojen, on musí vědět, co po něm chci. Musí být naučený,“ poznamenala Kristýna.

Vysvětluje, že pro koncentraci králíka je zapotřebí dělat na něj zvuky pusou.

„Králík spolupracuje velmi rád, celou tu sportovní disciplínu dělají oba i s chovatelem pro radost,“ dodala předsedkyně svazu chovatelů Klub Králičí Hop Lada Šípová.

Zvířata soutěží v disciplínách: rovinná dráha, skok vysoký, skok daleký a parkurová dráha.

Nejdřív kvalifikace

Na Mistrovství se nemůže dostat každý králík. Nejdřív se konají kvalifikační závody.

„Během roku je vyhlášeno deset kvalifikačních závodů. Jestli se králík umístí do pátého místa, může se pak zúčastnit mistrovství ČR. Pak už je ale jen mistrovství Evropy, mistrovství světa zatím ještě není,“ řekla Novinkám Lada Šípová.

Ta zavedla králičí závody v Česku před pěti lety. „Před deseti lety v Norimberku jsem poprvé viděla skákání s králíky. Zamilovala jsem se do toho na první pohled. Dánští závodníci dělali předváděčku pro německé obecenstvo a já tehdy věděla, že tohle budu chtít dělat, což se mi povedlo,“ zavzpomínala chovatelka.

Králík umí vyskočit opravdu vysoko. Podle informací na webu Klubu Králičí Hop je český rekord ve skoku vysokém rovný metr, do dálky jsou to pak skoro tři metry, přesněji 295 centimetrů.