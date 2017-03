Fotbalový nadšenec má neuvěřitelnou trefu, závidět by mu mohli i profesionálové

To, co předvádí Liam Coyte z Essexu, nad tím zůstává rozum stát. Mladý muž má totiž neuvěřitelnou trefu a do fotbalového míče kope s naprostou přesností. Přitom dokáže vstřelit pomyslný gól nejen na velkou vzdálenost nebo na pohyblivý cíl, ale umí přesně propočítat i odrazy tak, aby balón skončil tam, kde má.